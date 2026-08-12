Trump fue trasladado en secreto en un camión de catering tras amenaza de Irán; así fue la maniobra para sacarlo de Turquía

Trump fue trasladado en secreto en un camión de catering tras amenaza de Irán; así fue la maniobra para sacarlo de Turquía

agosto 11, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue trasladado en secreto desde el Air Force One a un avión militar durante su salida de Turquía, después de que autoridades estadounidenses recibieran información sobre una posible amenaza iraní contra el mandatario y la aeronave presidencial.

La operación ocurrió el 8 de julio de 2026, después de la cumbre de la OTAN en Ankara. De acuerdo con información publicada por Reuters y The Washington Post, Trump no regresó directamente a Estados Unidos en el avión presidencial que había utilizado para llegar a Turquía. En cambio, fue llevado discretamente hasta un C-32A, una aeronave militar más pequeña, mediante un camión utilizado para servicios de catering.

El objetivo de la maniobra habría sido evitar que posibles atacantes pudieran identificar con facilidad el avión en el que viajaba el presidente. Mientras Trump era trasladado de manera discreta, el Air Force One que había abordado públicamente despegó con periodistas y parte del personal de la Casa Blanca, funcionando como una aeronave señuelo.

¿Por qué Trump cambió de avión en Turquía?

El cambio ocurrió en un momento de tensión entre Estados Unidos e Irán. Trump había participado en la cumbre de la OTAN en Turquía y, durante esos días, las fuerzas estadounidenses e iraníes habían vuelto a intercambiar ataques.

The Washington Post informó que el mandatario había señalado que era uno de los principales objetivos de Irán y que existían preocupaciones relacionadas con su seguridad. El medio también reportó que el nuevo avión presidencial donado por Qatar no contaba con las mismas capacidades defensivas que los aviones presidenciales que habían sido utilizados durante décadas.

Reuters, por su parte, informó el 11 de agosto que funcionarios estadounidenses describieron la operación como una medida adoptada ante una amenaza creíble de asesinato proveniente de Irán.

La Casa Blanca no había revelado públicamente todos los detalles de la operación cuando se produjo el traslado.

Trump había llegado a Turquía en el nuevo avión presidencial

La maniobra resulta relevante porque Trump había llegado a Turquía a bordo del Boeing 747-8 que Qatar entregó al Gobierno estadounidense y que fue acondicionado para utilizarse en los viajes presidenciales.

La Casa Blanca documentó la llegada de Trump a la base aérea de Etimesgut, en Ankara, el 7 de julio, durante la cumbre de la OTAN.

Sin embargo, al momento de abandonar Turquía, el presidente decidió utilizar uno de los antiguos aviones presidenciales.

En ese momento, Trump explicó públicamente que regresaría en el avión anterior “por los viejos tiempos”, mientras que el nuevo avión también viajaría hacia Reino Unido.

Posteriormente se conoció que detrás del cambio había una operación de seguridad mucho más compleja.

¿Cómo fue el traslado de Trump?

Según los reportes citados por Reuters y The Washington Post, el procedimiento se desarrolló de manera coordinada.

Trump había sido visto abordando el antiguo Air Force One en Ankara. Las imágenes difundidas por la Casa Blanca muestran al mandatario descendiendo de su vehículo y entrando en la aeronave.

Sin embargo, posteriormente fue trasladado de manera discreta hacia otro punto del aeropuerto.

Para realizar el movimiento se utilizó un camión de catering equipado con una plataforma elevadora, que permitió llevar al presidente desde la aeronave hasta la altura necesaria para abordar el avión militar.

Trump fue llevado después a un C-32A, una versión militar basada en el Boeing 757 y utilizada por el Gobierno estadounidense para transportar a altos funcionarios.

La operación permitió mantener en secreto cuál era la aeronave que realmente transportaba al presidente.

El Air Force One funcionó como señuelo

Uno de los elementos centrales del operativo fue precisamente la utilización del avión presidencial como señuelo.

Periodistas que acompañaban al presidente creyeron que Trump viajaba con ellos en el antiguo Air Force One. Algunos miembros del personal de la Casa Blanca también desconocían que el mandatario ya había abandonado la aeronave.

Durante el vuelo se pidió a los periodistas mantener cerradas las persianas de las ventanas de la zona de prensa.

De esta manera, el avión presidencial continuó su ruta mientras Trump viajaba en otra aeronave.

La finalidad era dificultar que alguien pudiera determinar cuál de los aviones transportaba realmente al presidente.

¿A dónde llevaron a Trump?

El avión militar en el que viajaba Trump se dirigió hacia Reino Unido, donde se encontraba la base aérea RAF Mildenhall.

La aeronave presidencial también llegó a la zona.

Una vez en Reino Unido, Trump volvió a abordar el Air Force One y continuó su viaje hacia Estados Unidos. La maniobra permitió que posteriormente el mandatario apareciera nuevamente en el avión presidencial frente a las cámaras.

Así, el recorrido público del presidente aparentó ser distinto de la ruta que realmente siguió durante una parte del trayecto.

¿Por qué era importante utilizar el avión anterior?

El cambio de aeronave también estuvo relacionado con las características de seguridad de los aviones presidenciales.

La propia Casa Blanca explica que Air Force One no es simplemente el nombre de un avión específico. Técnicamente, el término identifica a cualquier aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense que transporte al presidente.

Los aviones presidenciales están preparados para mantener comunicaciones seguras y funcionar como centros de mando durante una emergencia. También cuentan con sistemas y modificaciones destinadas a proteger al mandatario durante sus desplazamientos.

El avión que Trump había recibido de Qatar era un Boeing 747-8 modificado para funciones presidenciales, pero su incorporación al servicio había generado cuestionamientos relacionados con sus características de seguridad y con el hecho de que originalmente pertenecía a un gobierno extranjero.

¿La amenaza de Irán estaba confirmada?

Los reportes disponibles señalan que las autoridades estadounidenses consideraron creíble la amenaza, pero los detalles específicos de la información de inteligencia no han sido publicados.

Por ello, es importante diferenciar entre lo confirmado y lo atribuido a fuentes.

Está documentado que Trump cambió de avión en Turquía, que utilizó una aeronave militar para una parte del trayecto y que posteriormente volvió al Air Force One en Reino Unido. También está documentado que Estados Unidos e Irán se encontraban en un periodo de enfrentamiento militar.

La explicación de que el traslado secreto fue organizado específicamente para proteger al presidente de una amenaza iraní de asesinato proviene de fuentes estadounidenses citadas por Reuters y otros medios, y no de un comunicado público de la Casa Blanca que haya revelado todos los detalles de la operación.

Una operación que permaneció oculta durante semanas

El operativo no fue conocido públicamente de inmediato.

La información comenzó a conocerse después de que reportes de medios estadounidenses reconstruyeran el recorrido de las aeronaves y revelaran que Trump no había permanecido durante todo el trayecto en el avión que los periodistas creían que ocupaba.

La maniobra también muestra el nivel de reserva que puede aplicarse a los desplazamientos presidenciales cuando existe una preocupación de seguridad.

En este caso, la estrategia consistió en mantener la apariencia de que Trump viajaba en el Air Force One mientras el presidente era trasladado a otra aeronave, para después reincorporarlo al avión presidencial en Reino Unido.

El episodio ocurrió además en un contexto de tensión militar con Irán, país que Trump había señalado públicamente como una amenaza para su seguridad.