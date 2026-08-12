Detienen a “El Búho”, implicado en el homicidio de la periodista Roxana Guzmán

agosto 11, 2026

En el marco de las investigaciones para esclarecer el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de Sergio N., alias “El Búho”, señalado como presunto coordinador operativo de la célula delictiva responsable del crimen.

La aprehensión de “El Búho” se llevó a cabo mediante un cateo en el municipio de Minatitlán, Veracruz, realizado por la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y mandos locales.

⇒ Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipos de comunicación que serán integrados como evidencia al expediente ministerial.

“Esta detención es resultado del seguimiento y de los trabajos de inteligencia e investigación realizados para esclarecer este lamentable crimen y detener a todos los responsables”, afirmó Harfuch.

Con la captura de “El Búho”, asciende a nueve el número de personas arrestadas en relación con este caso. Entre los procesados con prisión preventiva previa figuran cuatro civiles señalados por la privación de la libertad de la comunicadora y cuatro expolicías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

⇒ Roxana Guzmán fue privada de la libertad el 2 de junio en su domicilio, ubicado en Nanchital, Veracruz. El caso avanzó después de que la Fiscalía estatal confirmó la identidad de los restos localizados durante diligencias ministeriales.