EU anunciará nuevos aranceles a 60 países

julio 21, 2026

El gobierno de Estados Unidos anunció que esta semana dará a conocer una nueva ronda de aranceles que alcanzará a cerca de 60 países. La medida forma parte de una estrategia comercial enfocada en combatir la importación de productos presuntamente elaborados mediante trabajo forzoso y reforzar los controles sobre las cadenas de suministro internacionales.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, informó que los nuevos gravámenes estarán respaldados por investigaciones realizadas por las autoridades estadounidenses. El objetivo, explicó, es impedir que mercancías supuestamente vinculadas con violaciones a los derechos laborales ingresen al mercado del país.

Hasta el momento, la administración estadounidense no ha revelado cuáles serán las naciones afectadas ni los porcentajes que se aplicarán a los productos importados. Sin embargo, medios internacionales señalan que el paquete abarcará alrededor de 60 países y que los detalles serán presentados en los próximos días.

La decisión se suma a una serie de medidas comerciales impulsadas por Washington durante los últimos meses para fortalecer su política económica. Analistas consideran que la iniciativa también busca aumentar la presión sobre los socios comerciales para que garanticen mejores condiciones laborales en sus procesos de producción.

El anuncio ocurre en un momento relevante para las relaciones comerciales de Estados Unidos con varios países, incluido México, en medio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Especialistas advierten que estas acciones podrían influir en futuras negociaciones comerciales y en el intercambio de mercancías.

Aunque aún no existe una fecha oficial para la entrada en vigor de los nuevos aranceles, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señaló que los detalles serán dados a conocer una vez concluyan las evaluaciones correspondientes.