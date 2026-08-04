Sheinbaum va porque recursos incautados en EU al narco regresen completos a México

agosto 4, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal solicitará la entrega de cualquier bien incautado en Estados Unidos a narcotraficantes o delincuentes de cuello blanco, al señalar que los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas deben beneficiar al pueblo de México, debido a que una parte importante del daño fue generado en territorio nacional.

Durante la conferencia matutina, la mandataria se refirió a la estimación de 15 mil millones de dólares relacionada con Ismael “El Mayo” Zambada y aclaró que esa cifra no representa dinero ya localizado o asegurado, sino un cálculo sobre el posible daño económico provocado por las actividades criminales que habría desarrollado durante décadas.

Sheinbaum explicó que dicha estimación corresponde a autoridades estadounidenses, como la Fiscalía o el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y pidió que se transparente el significado exacto del monto para evitar interpretaciones incorrectas.

“Hay que explicar qué significan esos 15 mil millones de dólares, porque no es que ya los tengan identificados; es una estimación del daño que pudo haber provocado ‘El Mayo’ Zambada durante todo el periodo que ejerció como delincuente, que fue parte del tráfico de drogas”, señaló.

La presidenta destacó que, en caso de existir incautaciones de bienes derivados de actividades ilícitas, México solicitará que sean entregados conforme a los mecanismos legales de cooperación internacional.

“Todo lo que sea benéfico para el pueblo de México, esa es nuestra función y nuestra tarea. Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes”, afirmó.

Como parte de esta estrategia, Sheinbaum anunció que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes, acudirá a explicar la recuperación de recursos relacionados con el caso de Genaro García Luna.

La presidenta informó que recientemente fueron recuperados 500 mil dólares vinculados con el ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, recursos que serán destinados a un propósito específico en beneficio de la población.

“Acaban de ser recuperados 500 mil dólares del caso García Luna, 500 mil dólares, que los vamos a dedicar además a algo particular”, indicó.

Sheinbaum cuestionó también la falta de investigaciones durante administraciones anteriores sobre posibles nexos entre funcionarios y grupos delictivos.

“¿Cuándo investigó Calderón a García Luna? Digo, sólo pregunto”, expresó al referirse al ex funcionario condenado en Estados Unidos.

Ante preguntas sobre la situación jurídica de Ismael “El Mayo” Zambada y la posibilidad de que enfrente responsabilidades por delitos cometidos en México, la presidenta señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República informar sobre los procedimientos legales.

Zambada fue detenido en Estados Unidos y posteriormente se declaró culpable ante autoridades estadounidenses, donde recibió sentencia.

Sobre la forma en que ocurrió su traslado a ese país, Sheinbaum señaló que existen versiones que hablan de un secuestro y no necesariamente de una extradición, pero indicó que la información oficial debe ser aclarada por las autoridades competentes.

La mandataria insistió en que México buscará que cualquier beneficio económico derivado de aseguramientos relacionados con criminales regrese al país.

Sobre posibles investigaciones contra funcionarios públicos relacionados con grupos criminales, la presidenta afirmó que cualquier señalamiento debe estar sustentado con pruebas y bajo las reglas del Sistema Penal Acusatorio mexicano.

Explicó que ya han sido detenidos servidores públicos de distintos niveles y partidos políticos cuando existen elementos suficientes que acrediten vínculos con actividades delictivas.

“Es muy importante que haya pruebas, acordes con el Sistema Penal Acusatorio Mexicano, y cuando hay pruebas se procede. Así de claro y transparente”, afirmó.

Respecto a situaciones particulares de gobernadores o funcionarios, señaló que corresponde a las fiscalías realizar las investigaciones y presentar información cuando los procesos legales lo permitan.