Periodo de canícula incrementa riesgo de incendios forestales y de pastizal en Veracruz

Periodo de canícula incrementa riesgo de incendios forestales y de pastizal en Veracruz

agosto 1, 2026

Xalapa, Ver., sábado 01 de agosto de 2026.- El Comité Estatal de Meteorología informó que Veracruz ya se encuentra en periodo de canícula, etapa caracterizada por la disminución de las lluvias y el predominio de un ambiente caluroso, condiciones que prevalecerán durante los próximos días en gran parte del estado.

Durante la conferencia semanal, se explicó que la canícula, también conocida como sequía intraestival, corresponde a un periodo de menor precipitación entre los máximos de lluvia registrados en junio-julio y septiembre-octubre.

Los especialistas precisaron que no tiene una fecha fija de inicio, tampoco representa los días más calurosos del año ni mantiene una duración obligatoria de 40 días, ya que su comportamiento depende de las condiciones atmosféricas y se determina mediante el análisis de las mediciones meteorológicas.

Como parte del pronóstico, para el sábado y domingo disminuirá el potencial de lluvias, con precipitaciones aisladas en regiones montañosas y el sur del estado, mientras que continuará el ambiente caluroso, alcanzando condiciones de muy caluroso durante el sábado.

A mediano plazo, del 03 al 05 de agosto, se espera ambiente caluroso a muy caluroso durante el mediodía y la tarde.

En las zonas de llanura y costa las temperaturas máximas oscilarán entre 35 y 39 grados Celsius el lunes y martes, con una ligera disminución a 34 y 38 grados el miércoles.

En las regiones montañosas se prevén máximas de 26 a 29 grados los dos primeros días, bajando a 25 y 28 grados el miércoles.

Asimismo, dominarán vientos del este, sureste y noreste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas y áreas de tormenta.

Las lluvias serán escasas al inicio de la semana, pero aumentarán entre miércoles y jueves, con acumulados de 30 a 50 milímetros en cuencas del centro y sur de la entidad, para disminuir nuevamente hacia el viernes y el siguiente fin de semana.

Ante estas condiciones, el Comité Estatal de Meteorología exhortó a reforzar las medidas de prevención de incendios forestales y de pastizal, debido a que agosto presentará un escenario favorable para su aparición y propagación, especialmente en zonas rurales y suburbanas.

Finalmente, llamó a hacer un uso responsable del agua, moderar el consumo de energía eléctrica y reportar de inmediato al 911 cualquier emergencia, en particular incendios forestales o de pastizal, para facilitar una atención oportuna.