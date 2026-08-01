Limitada transferencia tecnológica frena el aprovechamiento de la investigación en el sector cafetalero

agosto 1, 2026





Ariadna García

Xalapa, Ver.



Aunque en Veracruz existen investigaciones científicas enfocadas en mejorar toda la cadena de producción del café, la transferencia de estas tecnologías hacia las y los cafeticultores sigue siendo limitada, reconoció la integrante de la División de Desarrollo Tecnológico del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), Jessica Geraldín Villatoro Hernández.



La especialista explicó que uno de los principales retos es lograr que los avances desarrollados por instituciones de investigación lleguen de manera efectiva a los productores, quienes requieren herramientas para incrementar la productividad, mejorar los procesos de transformación y enfrentar los efectos del cambio climático.



«Sí existe una limitada transferencia de tecnología hacia los cafeticultores, pero cada vez son más los productores que se vinculan con instituciones como Chapingo, el INIFAP, los institutos tecnológicos, la Universidad Veracruzana y el INECOL», señaló.



Indicó que el COVEICYDET participa en los seis foros regionales del café que se realizan en distintas zonas del estado con el objetivo de conocer las necesidades del sector y acercar los proyectos científicos y tecnológicos que desarrolla el organismo.



Detalló que las investigaciones respaldadas por el Consejo abarcan desde el mejoramiento de la producción, la fermentación del grano y el desarrollo de maquinaria para el beneficiado, hasta estrategias para fortalecer la comercialización y obtener certificaciones mediante sellos comerciales.



Asimismo, destacó que el organismo también impulsa proyectos dirigidos a fortalecer la producción de café liderada por mujeres y trabaja como vínculo entre los productores y los centros de investigación para facilitar la aplicación de estos desarrollos en el campo.



Villatoro Hernández agregó que, ante los efectos del cambio climático, la investigación científica también se enfoca en generar variedades de plantas más resistentes, semillas mejoradas y nuevas tecnologías que permitan a los cafeticultores adaptarse a las condiciones ambientales que afectan el cultivo.



Finalmente, invitó a las y los productores a acercarse al COVEICYDET para conocer los programas disponibles, recibir asesoría y fortalecer la incorporación de la innovación científica en la producción cafetalera veracruzana.