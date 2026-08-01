Conoce las actividades previas y la programación del Festival del Mar en Coatzacoalcos

Conoce las actividades previas y la programación del Festival del Mar en Coatzacoalcos

agosto 1, 2026

Xalapa, Ver., sábado 01 de agosto de 2026.- Como parte de las actividades previas al Festival del Mar, que se realizará del 07 al 09 de agosto en Coatzacoalcos, la Secretaría de Cultura de Veracruz invita a la población a participar en una serie de activaciones.

El sábado 01 de agosto, a partir de las 12:00 horas, se llevará a cabo una activación en Plaza Fórum con la participación del Ballet Folklórico Malinche, el Grupo Cultural Citlalcóatl, la Compañía de Danza Folklórica Tizoc, el Ballet Folclórico Puerto México y el grupo de Son Jarocho de la Casa de Cultura de Coatzacoalcos.

El martes 04 de agosto, de 09:00 a 10:30 horas, se realizará una jornada de limpieza de playas en la Plaza de la Bandera, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema). Se recomienda a las y los participantes llevar playera de manga larga, gorra o sombrero y usar protector solar.

Durante tres días, el Festival del Mar ofrecerá una programación con conciertos, conferencias magistrales, talleres, actividades culturales, gastronomía y propuestas dedicadas al cuidado del medio ambiente.

El Gimnasio 20 de Noviembre será sede de las conferencias magistrales de Diego Ruzzarín, Farid Dieck y Dalila Aldana Aranda, quienes abordarán temas como desarrollo humano, evolución personal, bienestar integral, educación ambiental y protección de los ecosistemas marinos.

En el Hemiciclo a los Niños Héroes, la programación artística será la siguiente: el 07 de agosto, Nicho Hinojosa y Manuel Turizo; el 08 de agosto, Javier Camarena, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Xalapa y Tlen Huicani, así como Natalia Jiménez; y el 09 de agosto, el Coro Infantil Monumental, Las Tres Grandes –Tania Libertad, Guadalupe Pineda y Eugenia León– y La Arrolladora Banda El Limón.

También habrá talleres gratuitos para niñas, niños, jóvenes y personas adultas, impartidos por la Secretaría de Medio Ambiente, la Subprocuraduría de Riesgos y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, la Secretaría de Cultura de Veracruz y la Casa de Cultura de Coatzacoalcos. Además, el programa incluirá jornadas de limpieza de playas, muralismo y presentaciones de marimba y fandango.

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