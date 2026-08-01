21 personas sufrieron quemaduras leves en Xico por toro con pirotecnia 

agosto 1, 2026

Ariadna García

Xico, Ver.-

El incidente registrado la noche del viernes durante la tradicional quema del toro de pirotecnia «El Huérfano», en las fiestas patronales de Santa María Magdalena, dejó un saldo de 21 personas con quemaduras leves, quienes fueron atendidas en el lugar sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Xico informó, a través de sus redes sociales, que el personal destacado en el módulo de auxilio instalado para las festividades brindó atención médica inmediata a los lesionados.

De acuerdo con el reporte oficial, las personas presentaron quemaduras de espesor superficial y parcial, lesiones que no representaron riesgo para su vida, por lo que todas recibieron curaciones en el sitio y posteriormente continuaron con sus actividades.

La dependencia destacó que la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia permitió atender el incidente de manera oportuna y evitar consecuencias mayores durante una de las actividades más concurridas de las celebraciones patronales.

Asimismo, hizo un llamado a la población y a los participantes de estas tradiciones a actuar con responsabilidad en el manejo de la pirotecnia, con el fin de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la integridad de asistentes y visitantes.

Protección Civil advirtió que hechos como el ocurrido podrían motivar restricciones o incluso la prohibición del uso de pirotecnia en futuras festividades, por lo que exhortó a preservar estas tradiciones con prudencia y privilegiando la seguridad de todos.