Harry Styles cancela concierto en Brasil por problemas de salud

julio 21, 2026

El cantante británico Harry Styles canceló de última hora el concierto que tenía programado este martes 21 de julio en el estadio MorumBIS de São Paulo, Brasil, debido a un problema de salud relacionado con su gira mundial “Together, Together”.

La noticia fue confirmada por los organizadores apenas unas horas antes del inicio del espectáculo, lo que tomó por sorpresa a miles de seguidores que ya se encontraban listos para disfrutar del espectáculo.

A través de un comunicado, la empresa promotora informó que la decisión se tomó por una “enfermedad durante la gira”, aunque no ofreció detalles sobre el estado de salud del artista ni precisó si el padecimiento corresponde directamente a Styles o a algún integrante clave de la producción. Lamentamos profundamente informar que o show do Harry Styles que aconteceria na terça-feira, 21 de julho de 2026, no MorumBIS, foi cancelado devido a um problema de saúde na turnê. Os ingressos para este show serão reembolsados pelo mesmo canal de compra. Um e-mail com mais… pic.twitter.com/cyWKCEPVu5 — Live Nation Brasil (@LiveNationBR) July 21, 2026

Los organizadores señalaron que los boletos del concierto cancelado serán reembolsados automáticamente mediante el mismo método de compra utilizado por los asistentes. Además, quienes tenían entradas para esta presentación recibirán acceso preferencial para adquirir boletos del concierto previsto para el próximo viernes 24 de julio, sujeto a la disponibilidad existente.

La gira “Together, Together” contempla cuatro presentaciones en São Paulo, hasta el momento, el espectáculo del viernes continúa programado sin cambios. La organización aseguró que trabaja para habilitar la mayor cantidad posible de localidades para esa fecha, aunque advirtió que la capacidad es limitada.

La cancelación generó una ola de reacciones entre los fanáticos en redes sociales, quienes expresaron preocupación por la salud del cantante, al tiempo que esperan una actualización oficial sobre su estado y la continuidad de las siguientes fechas de la gira, pues muchos recordaron que asistir implica permisos, gastos de transporte y, en algunos casos, hospedaje.