Sheinbaum pide a Delfina fortalecer combate a la extorsión en el Estado de México

Sheinbaum pide a Delfina fortalecer combate a la extorsión en el Estado de México

julio 22, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a su administración a fortalecer las acciones contra la extorsión, revisar la situación de los centros penitenciarios y acelerar proyectos de infraestructura y desarrollo social, durante la reunión del Gabinete de Seguridad realizada este martes en Toluca.

El principal mensaje del encuentro fue que, además de reconocer los avances en materia de seguridad, el gobierno federal fijó nuevas prioridades para una de las entidades con mayor población y complejidad del país.

La mandataria mexiquense aseguró que su administración dará cumplimiento a las tareas encomendadas por la presidenta como parte de la estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno.

“Nos deja la tarea de fortalecer estrategias para abatir la extorsión, analizar la situación de los centros penitenciarios, que es una preocupación permanente, además de seguir impulsando acciones de infraestructura y de carácter social”, señaló Gómez al término de la reunión.

La gobernadora destacó que el Estado de México mantiene una plena coordinación con la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el Gobierno de México, basada en la atención a las causas, labores de inteligencia, investigación y la cooperación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales.

Explicó que diariamente se realizan Mesas de Construcción de Paz con la participación de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Marina, fiscalías, el Centro Nacional de Inteligencia, el Poder Judicial y autoridades locales, donde no sólo se revisan estadísticas delictivas, sino que se diseñan estrategias y se da seguimiento puntual a cada caso.

Como resultado de estas acciones, afirmó que el modelo de mando unificado implementado en 15 municipios del oriente del estado ha permitido una disminución cercana al 53 por ciento en los indicadores de incidencia delictiva, además de reforzarse diversos operativos para reducir delitos de alto impacto.

En materia de desarrollo regional, Gómez destacó los avances del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, puesto en marcha el 2 de julio de 2025 por la presidenta Sheinbaum. Indicó que el programa representa un “parteaguas histórico” para más de 10 millones de habitantes de diez municipios de la zona oriente.

Detalló que el plan contempla 121 obras y acciones con una inversión inicial de 75 mil 786 millones de pesos, recursos que, dijo, continúan incrementándose por decisión del Gobierno federal para ampliar el número de proyectos.

Entre las principales obras mencionó la construcción de puentes, pavimentaciones, ampliación del Trolebús y de la Línea 3 del Mexibús, colectores, cárcamos, pozos, hospitales, rescate de infraestructura hospitalaria, espacios seguros, programas de vivienda y regularización patrimonial.

Asimismo, resaltó el fortalecimiento de la oferta educativa mediante nuevas universidades, bachilleratos tecnológicos y programas como La Escuela es Nuestra, además de la continuidad de los programas sociales federales dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Fertilizantes para el Bienestar y Mujeres con Bienestar.

Finalmente, la gobernadora agradeció el respaldo permanente del Gobierno de México y aseguró que el Estado de México continuará trabajando de manera coordinada con la Federación para fortalecer la seguridad, modernizar el C5 mediante nuevas tecnologías y consolidar obras que atiendan el rezago histórico de la zona oriente de la entidad.