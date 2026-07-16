Somos México pide al OPLE frenar actos anticipados de campaña rumbo a la elección de 2027

Somos México pide al OPLE frenar actos anticipados de campaña rumbo a la elección de 2027

julio 16, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El representante del partido político nacional Somos México ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Celso David Pulido Santiago, llamó al organismo electoral a vigilar y frenar los actos anticipados de campaña.

El representante partidista señaló que aunque el proceso electoral local 2026-2027 aún no inicia formalmente, ya existen conductas que ponen en riesgo la equidad en la contienda de actores políticos que se promueven en redes sociales.

Durante su primera intervención como integrante del Consejo General, el exdirigente estatal del PRD pidió que la autoridad electoral actúe sin distinciones y haga valer la ley frente a quienes buscan obtener ventajas antes del inicio del proceso electoral.

«El proceso electoral aún no inicia formalmente y ya observamos actos que ponen en entredicho el principio de equidad. Este órgano debe detener a los adelantados. La ley existe para todos y debe aplicarse sin distingos«, expresó.

Pulido Santiago sostuvo que la ciudadanía merece competir en igualdad de condiciones, por lo que consideró indispensable que el OPLE cuente con los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para vigilar el desarrollo del proceso electoral.

«La ciudadanía merece competir en terreno parejo, donde nadie obtenga ventajas anticipadas ni existan privilegios para unos y restricciones para otros«, afirmó.

El representante de Somos México pidió fortalecer el monitoreo de los actos anticipados de campaña y de cualquier conducta que vulnere la legalidad electoral, además de vigilar el ejercicio de los recursos públicos destinados al organismo electoral.

«Consideramos indispensable que este instituto cuente con los recursos técnicos, humanos, profesionales y económicos necesarios para realizar una vigilancia efectiva del proceso electoral, particularmente en el monitoreo de los actos anticipados de campaña y de todas aquellas acciones que puedan vulnerar la legalidad«, señaló.

En su mensaje, Pulido Santiago aseguró que Somos México mantendrá una representación abierta al diálogo y a la construcción de acuerdos, aunque advirtió que también será vigilante del actuar de las instituciones electorales.

«La confianza ciudadana no se gana con discursos; se construye con hechos. Esos hechos comienzan aquí, en la capacidad de las instituciones y de los actores políticos para conducirse con legalidad, con ética y con profundo respeto a la voluntad popular», concluyó.