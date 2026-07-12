Sheinbaum anuncia desde Zacatecas la creación de las preparatorias #MargaritaMaza

julio 12, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Zacatecas.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno creará 200 mil nuevos espacios en instituciones de educación media superior en todo el país como parte de la estrategia para ampliar el acceso a la educación pública, al tiempo que confirmó la construcción de nuevos planteles y universidades en Zacatecas.

Durante la entrega de Becas para el Bienestar en Zacatecas capital, la mandataria afirmó que uno de los principales objetivos de su administración es garantizar que ningún joven se quede sin estudiar por falta de lugares, por lo que se impulsa una expansión histórica de la infraestructura educativa.

“Vamos a hacer por lo menos 200 mil nuevos lugares de educación media superior en todo el país”, anunció.

Precisó que Zacatecas será una de las entidades beneficiadas con esta política, ya que se ampliarán preparatorias existentes y se construirán nuevos planteles bajo el modelo Preparatoria Margarita Maza, proyecto que lleva el nombre de Margarita Maza de Juárez en el marco de los 200 años de su nacimiento.

Además, informó que este año iniciará operaciones en la entidad una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con el propósito de incrementar la oferta de educación superior gratuita.

Sheinbaum sostuvo que la expansión de preparatorias responde a una de las principales demandas de las familias mexicanas: contar con planteles cercanos a sus comunidades para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por falta de opciones educativas.

La presidenta enmarcó estas acciones dentro de una política integral de apoyo a la educación pública que incluye becas para estudiantes de todos los niveles.

En ese contexto, recordó que en agosto las niñas y niños de primaria pública recibirán 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares mediante la beca Rita Cetina; los estudiantes de secundaria continuarán con ese apoyo bimestral; los alumnos de preparatoria seguirán recibiendo la beca Benito Juárez y, en Zacatecas, se pondrá en marcha la nueva Beca Gertrudis Bocanegra para universitarios, destinada principalmente a cubrir gastos de transporte.

La mandataria defendió el carácter universal de estos apoyos y rechazó que las becas dependan del promedio escolar, al considerar que las condiciones económicas y sociales también influyen en el desempeño académico.

Asimismo, reivindicó la educación pública al asegurar que “es la mejor de todas” gracias al trabajo del magisterio nacional y afirmó que la inversión en escuelas, becas y nuevas instituciones educativas constituye una de las prioridades de la Cuarta Transformación.

“Educación, educación y más educación es por lo que trabajamos”, concluyó.