Detienen a 20 en 34 cateos en las tres regiones de Veracruz: FGE

Detienen a 20 en 34 cateos en las tres regiones de Veracruz: FGE

julio 13, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado en coordinación con fuerzas estatales y federales, realizaron 34 cateos en 23 municipios veracruzanos, donde logró la detención de 29 personas vinculadas, presuntamente, a actividades ilícitas.

En un comunicado de prensa, la dependencia de procuración de justicia indicó que estos cateos formaron parte de la estrategia operativa para fortalecer la paz social, del 6 al 12 de julio

“La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de sus Fiscalías Regionales, realizó 34 cateos autorizados por la autoridad judicial en 23 municipios, logrando la detención en flagrancia de 29 personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas”.

En los operativos participaron personal de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y policías municipales.

En la zona norte hubo operativos en Pánuco, Tantima, El Higo, Espinal, Tihuatlán y Tuxpan; en el centro en Huatusco, Zongolica, Río Blanco, Acultzingo, Tierra Blanca, Ángel R. Cabada, San Andrés Tuxtla, Tres Valles, Boca del Río, Cardel, Alvarado, Misantla, Xalapa, Altotonga y Jalacingo; y en el sur, en Coatzacoalcos y Cosoleacaque.

La FGE reportó que se aseguraron armas de fuego de diferentes calibres, armas blancas, cargadores, cartuchos balísticos, dosis de sustancias ilícitas, teléfonos celulares, vehículos, motocicletas, así como indicios tecnológicos y objetos relacionados con el probable consumo y distribución de enervantes.

Finalmente, las 29 personas detenidas fueron puestas ante un juez de control, quien definirá su situación jurídica conforme a derecho.