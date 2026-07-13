Llama representante de Morena en el OPLE a mujeres en cargos a denunciar violencia política en razón de género

Llama representante de Morena en el OPLE a mujeres en cargos a denunciar violencia política en razón de género

julio 13, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- De acuerdo al representante de Morena ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), Gabriel Zúñiga Ovando, en diversos municipios persisten prácticas de control por parte de alcaldes, que genera temor entre las mujeres, quienes, en muchos casos prefieren guardar silencio y no denunciar la violencia política en razón de género.

El representante partidista aseveró que caso como el de la regidora única de Zacualpan, Griselda Maldonado, quien presentó una queja por presunta violencia política de género, debe ser un ejemplo para otras servidoras públicas que enfrentan situaciones similares durante el desempeño de sus funciones.

«Algunas tienen el valor de denunciar y alzar la voz pero muchas prefieren callar por miedo a que las persigan, las acosen o la situación escale, la mayoría tiene familia e hijos y decide mantenerse en el anonimato, es importante reconocer a mujeres como la regidora Griselda quien está pidiendo justicia simplemente por realizar su trabajo».

Si bien, dijo, el único caso que ha llegado directamente a la representación de Morena es el de la regidora de Zacualpan, consideró que eso no significa que no existan más situaciones de violencia política contra mujeres.

Hizo un llamado a las representantes de su partido en las alcaldías o en cualquier otro cargo a que denuncien y contarán con orientación y acompañamiento.

Asimismo, explicó que la posibilidad de endurecer sanciones corresponde a los congresos estatal y federal revisar y en su caso, modificar la legislación vigente para fortalecer el marco jurídico, enfatizó que la principal herramienta de las víctimas sigue siendo denunciar.

«Es un llamado para que los partidos vigilen el actuar de sus presidentes municipales y de quienes ejercen un cargo público», sostuvo.