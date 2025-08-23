22 veracruzanos avanzan en proceso para integrar el OPLE

agosto 23, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Como parte del proceso de selección de dos nuevos consejeros electorales que se sumarán al trabajo del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 22 veracruzanos pasaron a la fase de entrevistas. Entre ellos destacan 11 mujeres, 10 hombres y una persona registrada como no binaria.

El procedimiento forma parte de la convocatoria emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en marzo de este año para designar a 43 consejeros locales en 17 organismos públicos estatales, incluido el de Veracruz.

Entrevistas en septiembre y octubre

Tras superar el examen de conocimientos, los 22 aspirantes veracruzanos fueron considerados idóneos para avanzar a la siguiente etapa. De acuerdo con el INE, las entrevistas se realizarán de manera virtual del 22 al 26 de septiembre y del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2025. El orden de participación será definido mediante sorteo.

Las mujeres seleccionadas son:

Cinthya Nimbe González Arriaga Marcela Dolores Guerra Osorno Nathaly Mendoza Zamudio Cathia Elizabeth Castillo Solís Celina Itzel Faixat Jiménez Luisa Rebeca Garza López Liz Mariana Bravo Flores Daniela Brenis Jiménez Ericka Cárdenas Flores Alejandra Ruiz Huerta Nallely Salas Vergara

Mientras que entre los hombres y la persona no binaria se encuentran: Jorge Luis Fernández Arcos Martínez Antonio Flores Chávez Daniel Eduardo Góngora Gandhi Olmos García Carlos Daniel Ramos Flores Noé Marquiñho Lozano Valdez Hugo Alberto Martínez Saldaña Ricardo Manuel Murga Segovia Rodrigo Baltazar Hernández Barragán José Ramón Hernández Polanco Héctor Tirso Leal Sánchez

Relevo en el Consejo General

Los consejeros que resulten electos rendirán protesta en octubre, mes en el que concluye el periodo de siete años de Quintín Dovarganes Escandón y Mabel Aseret Hernández Meneses, actuales integrantes del Consejo General del OPLE.