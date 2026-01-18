Xalapeño representará a México en encuentro internacional de basquetbol con el impulso del Ayuntamiento de Xalapa

enero 18, 2026

Xalapa, Ver., 18 de enero de 2026.– En seguimiento a las políticas públicas establecidas

por la Alcaldesa de Xalapa, Lic. Daniela Griego Ceballos, la Dirección de Juventud del Ayuntamiento de Xalapa brindó acompañamiento y apoyo a un joven basquetbolista con destacada trayectoria a nivel nacional.

El apoyo fue otorgado a Derek Wartenweiler, deportista xalapeño, único representante del estado de Veracruz en su categoría, quien viajó a Panamá para su participación.

Su trayectoria incluye la participación en encuentros nacionales realizados en Monterrey, Aguascalientes, Ciudad de México y Zacatecas; en junio de 2025, formó parte de la selección nacional y, en septiembre del mismo año, fue convocado nuevamente en la ciudad de Zacatecas.

La actual administración municipal tiene el firme compromiso de respaldar el talento deportivo juvenil y promover el deporte como una herramienta de desarrollo integral, transformación social y orgullo para Xalapa.