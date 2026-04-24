Salud animal atiende casos de perros atropellados en Xalapa

abril 24, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La directora de Salud municipal, Vianed Martínez Cabrera, informó que tras un reporte ciudadano sobre la presencia de perros en el Panteón 5 de Febrero, personal del área acudió para su atención y resguardo, además de coordinarse con otras instancias ante casos recientes de animales atropellados en la ciudad.

Explicó que el aviso fue realizado por una rescatista, lo que derivó en una primera visita sin resultados; sin embargo, en un segundo recorrido lograron ubicar a tres canes, los cuales fueron asegurados y trasladados para su resguardo.

Detalló que estos animales serán esterilizados y posteriormente puestos en adopción, al tratarse de perros adultos.

En paralelo, señaló que coincidió la atención de este reporte con el caso de varios perros atropellados en la zona de Lázaro Cárdenas, por lo que se coordinaron acciones con la Patrulla de Vigilancia Animal.

No obstante, indicó que estos últimos fueron atendidos por ciudadanos, quienes los trasladaron a clínicas veterinarias particulares, sin intervención directa del Ayuntamiento.