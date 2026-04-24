Xalapa se prepara para disfrutar de la inauguración del Mundial el 11 de junio

Xalapa se prepara para disfrutar de la inauguración del Mundial el 11 de junio

abril 24, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El próximo 11 de junio, en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol, se tendrán algunas actividades previas en espacios públicos de la capital con la instalación de pantallas para disfrutar del primer partido de la Selección Mexicana.

Rafael Manuel Herrera Moguel, director de Cultura Física de Xalapa, dijo que se están preparando algunas activaciones en las que puedan participar las familias.

«Lo que pretendemos es que el día de la inauguración, el día que juega México contra Sudáfrica, el día 11 de junio a la una de la tarde, nosotros hacer actividades previas a ese a esa inauguración del mundial, penales, tiros libres, dominios, algunas actividades».

Explicó que una de las propuestas es hacerlo en el parque Juárez, un lugar céntrico y seguro.

«Se están viendo ese tipo de actividades deportivas, estamos en en planes de eso y una de las propuestas es que haya la proyección de los de los partidos de México».

Dado que se prevé que este día se suspendan clases en todo el país, como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, apuntó en que están planeando que sea un día que se puedaa disfrutar en familia.