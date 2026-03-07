Xalapa se prepara para el “Primer Viernes de Marzo”

Xalapa se prepara para el “Primer Viernes de Marzo”

marzo 7, 2026

Redacción/Xalapa, Veracruz. Comerciantes y visitantes se dieron cita en distintos mercados de la ciudad para preparar y participar en las actividades del “Primer Viernes de Marzo”, una tradición llena de misticismo y creencias populares en el estado de Veracruz.



Durante esta fecha, considerada por muchas personas como un día especial para atraer buena energía, salud y prosperidad, los mercados de la capital veracruzana se llenan de hierbas medicinales, amuletos, veladoras e inciensos utilizados en rituales espirituales conocidos como “limpias”.



En lugares como el Mercado Jáuregui, comerciantes ofrecen productos tradicionales como ruda, romero, albahaca, sábila y lociones herbales, elementos que forman parte de prácticas espirituales que se han transmitido de generación en generación.



De acuerdo con los vendedores, durante estos días aumenta la demanda de estos artículos, ya que muchas personas buscan eliminar malas energías y comenzar el mes con buenas vibras.



Esta tradición tiene raíces ancestrales, relacionadas con creencias indígenas y prácticas de medicina tradicional que aún permanecen en distintas regiones de Veracruz.



Además de Xalapa, lugares como Catemaco, en la región de Los Tuxtlas, se convierten en puntos importantes para estas celebraciones, donde incluso se realizan ceremonias espirituales que atraen visitantes de diversas partes del país.



El Primer Viernes de Marzo continúa siendo una fecha que mezcla cultura, tradición y espiritualidad, manteniendo viva una práctica que forma parte del patrimonio cultural del estado de Veracruz.