INE abre convocatoria para consejeros electorales en Veracruz

abril 28, 2026

Redacción/Xalapa. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz, Sergio Vera Olvera, informó que ya está abierta la convocatoria para la selección de nuevas consejeras y consejeros electorales en los Consejos Locales y Distritales.

En entrevista para En Contacto, precisó que se trata de un proceso a nivel nacional con cientos de espacios disponibles, cuyo objetivo es fortalecer la organización del próximo proceso electoral.

Detalló que el registro estará abierto del 1 al 15 de mayo. Durante este periodo, las y los interesados deberán cumplir con requisitos como contar con credencial para votar vigente, residir en la entidad, estar en pleno goce de sus derechos y no tener vínculos recientes con partidos políticos.

Finalmente, explicó que las personas seleccionadas participarán en la supervisión y desarrollo de las actividades electorales, contribuyendo a garantizar la legalidad y transparencia de los comicios.