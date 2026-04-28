CFE MODERNIZA Y REPOTENCIA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ANGOSTURA PARA ASEGURAR 50 AÑOS MÁS DE OPERACIÓN

abril 28, 2026

Con este proyecto de energía renovable se beneficiará a más de 5.2 millones de habitantes

En el marco de los compromisos que impulsa la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para incrementar la generación eléctrica con fuentes renovables, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) moderniza y repotencia la Central Hidroeléctrica (CH) Belisario Domínguez “La Angostura”, ubicada en la cuenca del Río Grijalva, en Chiapas.

El 23 de abril de 2026, ya se incrementó en 20 MW la capacidad de su Unidad 2, tras concluir su proceso de modernización (pasó de 180 MW de capacidad a 200 MW). Con ello se ha fortalecido el suministro de energía al Sistema Interconectado Nacional, lo que permitirá al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) atender de mejor manera la demanda en las zonas centro y sureste del país. Al inicio de los trabajos de modernización, la CH La Angostura contaba con 900 MW de capacidad. Hoy en día tiene 940 MW y cuando termine su proceso de repotenciación, tendrá 1,000 MW.

Al concluir el proyecto, los 100 MW de capacidad adicional evitarán la emisión anual de aproximadamente 129,000 toneladas de CO2 (equivalentes a las producidas en un año por más de 28,000 vehículos a gasolina) y aprovechará el agua con mayor eficiencia, pues con el mismo volumen generará más electricidad.

La operación de la CH Angostura garantiza el control adecuado del manejo de niveles de presas y una gestión de operación con sentido social. Privilegia la protección civil en el recorrido de la cuenca del Río Grijalva.

La CH Angostura podrá aportar energía eléctrica en la ventana de verano de este año, coadyuvando a la CFE a seguir cumpliendo con su responsabilidad social y garantizando la continuidad, accesibilidad, seguridad y confiabilidad del servicio público de electricidad.

En atención al principio del beneficio social que rige sus operaciones, la CFE, bajo el liderazgo de la Secretaria de Energía, Mtra. Luz Elena González Escobar y de su Directora General, Mtra. Emilia Calleja Alor, continúa con el fortalecimiento de su infraestructura con el objetivo de aumentar la capacidad de generación con tecnologías más limpias, eficientes y amigables con el medio ambiente.

El Proyecto de Modernización y Repotenciación de la CH Belisario Domínguez «La Angostura» tiene el objetivo de adicionar una capacidad de 20 MW por unidad generadora, con lo que se aseguran 50 años más de operación, así como la aportación de mayor estabilidad al Sistema Interconectado Nacional (SIN), en beneficio de más de 5.2 millones de habitantes. A la fecha, los trabajos han concluido en dos de cinco Unidades Generadoras: