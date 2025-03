Xalapa no le dará más agua a Emiliano Zapata porque no tiene: alcalde

marzo 18, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, afirmó que el ayuntamiento no tiene agua para dotar aos vecinos del fraccionamiento Terranova de Emiliano Zapata y consideró que es el gobierno del municipio vecino quien debe atender la problemática.

Ante las protestas que se han dado en últimos, expuso que los inconformes son llevados por los dueños del fraccionamiento.

«Tenemos en este momento en la sala expresidentes un grupo de vecinos, a ellos los trae el dueño del fraccionamiento, él los está impulsando porque en otro tiempo, no sé quién, le permitió que hiciera muchos fraccionamientos en Emiliano Zapata y que aquí les íbamos a dar el agua, pero no tenemos el volúmen ni la presión para dársela».

Ante esto expuso que se les ha planteado que en cuanto tengan mayor aforo podrían dar respuesta a su petición, pero no en este momento, «teniendo mayor volúmen y presión, pues te contrato».

Sin embargo, remarcó que es el gobierno de Emiliano Zapata quien debería darles una solución.

«Sin lugar a dudas, creo que por la topografía y por la calidad de la tierra es muy complicado que lo hagan, eso me ha dicho el presidente municipal, y el agua es un derecho humano, si lo tengo se lo voy a conocer».

«En este momento buscan que Xalapa les dé, pero mi volumen ya no me alcanza, nosotros somos 840 mil habitantes, tengo que darle primero a mi ciudad y los demás poco a poco lo que me vaya sobrando, pero desde hace tiempo les vendieron ilusiones de que les íbamos a dar mucho más todavía y no tenemos agua».