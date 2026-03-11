Fuerzas federales pidieron a ‘El Mencho’ rendirse: Sedena

marzo 10, 2026

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que las fuerzas federales sitiaron a Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, en Tapalpa, Jalisco, se le pidió entregarse antes de abrir fuego en su contra.

En ese sentido, el general Trevilla Trejo explicó que el operativo tuvo dos fases; en la primera, fallece un oficial y uno de tropa.

Posteriormente, en el bosque donde se encontraba “El Mencho” con dos escoltas, le pidieron entregarse.

“En el bosque, en donde se encontraba ‘El Mencho’ con otras dos escoltas rodeados, se le culminó a entregarse, él hizo fuego, fallece un oficial y el resto del personal en defensa de su vida tuvo que hacer uso de su armamento en apego a esta ley. Ahí es herido, el personal de sanidad le brinda los primeros auxilios a los tres elementos y también a otros dos de nosotros, y son trasladados en helicóptero. Dos equipos de fuerzas especiales, hablamos alrededor de 13, 14 elementos”, relató el general Trevilla Trejo.

Resaltó que en toda operación militar se dictan unos documentos denominados “ordinarios de operaciones”, en el que deben de apegarse a la ley nacional del uso racional de la fuerza, es decir, no pueden utilizar su armamento de manera indiscriminada.

“Sí, es que no se ve en peligro su vida o de sus compañeros y esto fue el caso, debemos recordar que lamentablemente ahí fallecieron dos oficiales”, recalcó.

El titular de la Defensa enfatizó que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo los peritajes pertinentes y con ello pueden probar que los efectivos se apegaron a la ley.