Familia de “El Mencho” recibe el cuerpo luego de identificación oficial

febrero 28, 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este sábado fue entregado a sus familiares el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, luego de que se concluyeran los protocolos legales y periciales correspondientes.

De acuerdo con fuentes federales, la identificación se realizó mediante pruebas genéticas y análisis forenses practicados en el Centro Federal Pericial Forense de la institución.

La entrega se concretó tras la solicitud formal presentada por un representante legal de la familia y la verificación de consanguinidad.

El cuerpo permanecía bajo resguardo de la FGR desde el pasado 22 de febrero, fecha en que Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco.

Tras completarse la necropsia de ley y la integración de los dictámenes periciales a la carpeta de investigación, las autoridades autorizaron la entrega conforme a la normatividad vigente.

Nemesio Oseguera Cervantes era identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos delictivos con mayor presencia en el país. Su muerte generó una fuerte movilización de fuerzas de seguridad en diversas entidades ante posibles reacciones del grupo criminal.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre el lugar o las condiciones en que se realizarán los servicios funerarios.