Veracruz podrá solicitar su participación en la Liga MX en próximas temporadas: Rocío Nahle

julio 14, 2025

Redacción/Xalapa. Durante la conferencia de prensa de hoy 14 de julio, se le preguntó a la gobernadora Rocío Nahle, acerca del regreso del Club Veracruz a la liga mexicana, a lo que respondío que la Federación Mexicana de Futbol dejó abierta esta posibilidad.

A continuación dio lectura a un comunicado de la FMF, donde se dio a conocer que el Club Veracruz podrá solicitar su participación en el futbol profesional de la Liga MX en próximas temporadas, dejando abierta la posibilidad de que Veracruz vuelva a las canchas profesionales.

Aunque no entra en detalles de fechas, el comunicado deja en claro que el club podrá presentar su trámite conforme a los lineamientos establecidos, por lo que aunque en esta temporada no se verá al equipo veracruzano competir con los clubes reconocidos del país, no está cerrada la posibilidad a futuro.