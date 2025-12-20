Veracruz, entre las entidades con más casos de influenza en el país

Veracruz, entre las entidades con más casos de influenza en el país

diciembre 20, 2025

Ariadna García /Xalapa, Ver. Veracruz se ubica en el séptimo lugar nacional por número de casos confirmados de influenza, de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Dirección General de Vigilancia Epidemiológica correspondiente a la semana 49 del año en curso.

El informe detalla que en la entidad se han registrado 507 casos acumulados de influenza, lo que da cuenta de una importante circulación del virus durante la actual temporada invernal.

Del total de contagios confirmados en el estado, 301 corresponden a mujeres y 206 a hombres, reflejando una mayor afectación en la población femenina, según las cifras oficiales.

Las estadísticas muestran además un incremento en comparación con el mismo periodo del año pasado, ya que en la semana 49 de 2024 se habían reportado 349 casos, lo que evidencia un aumento en la incidencia de la enfermedad durante 2025.

A nivel nacional, las autoridades sanitarias reportan 12 mil 781 casos acumulados de influenza, de los cuales 7 mil 245 se presentan en mujeres y 5 mil 536 en hombres.

Las entidades con mayor número de casos son la Ciudad de México, con mil 945 contagios; el Estado de México, con 975; y Puebla, con 820. Les siguen Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y Yucatán, mientras que Veracruz se coloca en el séptimo sitio a nivel nacional.