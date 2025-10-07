Veracruz, ejemplo internacional; modelo de Perros Multipropósito destaca en Colombia

octubre 7, 2025

Xalapa, Ver., martes 07 de octubre de 2025.- Como parte de la cooperación internacional en materia de seguridad y bienestar animal, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz participó en el II Simposio Internacional de Bienestar Animal en Perros de Trabajo y Despliegue Operacional, organizado por la Policía Nacional de Colombia, del 6 al 8 de octubre.

Durante el evento, los representantes veracruzanos presentaron los avances y resultados del Programa de Perros Multipropósito, implementado por la SSP y reconocido por su eficacia en tareas de búsqueda, rescate, detección y apoyo operativo. Este programa se ha consolidado como un referente nacional e internacional; del 9 al 11 de octubre, sus integrantes participarán en la etapa práctica del simposio.

La invitación refleja los sólidos lazos de colaboración y fortalecimiento institucional entre México y Colombia, promoviendo el intercambio de información, conocimientos y experiencias en adiestramiento, bienestar animal y despliegue táctico de unidades K9.

El modelo veracruzano generó un alto interés entre las corporaciones participantes, hasta el punto de que la Policía Nacional de Colombia proyecta replicarlo como parte de su estrategia de fortalecimiento operativo y atención ciudadana, reconociendo a la Policía Estatal de Veracruz como un referente internacional.

La Secretaría de Seguridad Pública reitera su compromiso con la profesionalización policial, el bienestar animal y la cooperación internacional, consolidando programas innovadores que fortalecen la seguridad pública y refuerzan la confianza ciudadana.