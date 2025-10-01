Veracruz declara meta de cero dengue con brigadas y participación social: Rocío Nahle

octubre 1, 2025

Coatzacoalcos, Ver., miércoles 01 de octubre de 2025.- Con un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, la gobernadora Rocío Nahle García dio el banderazo de arranque a la Campaña Estatal de Lucha contra el Dengue, cuyo objetivo es alcanzar la meta de cero casos en Veracruz.

“El combate se gana día a día y con la cooperación de todas y todos; una sola casa o un solo patio sin atender puede convertirse en foco de infección. Por ello el llamado es claro: sumemos esfuerzos, porque el objetivo es cero dengue en Veracruz”.

El operativo desplegado en las 11 jurisdicciones sanitarias contempla acciones de prevención, vigilancia epidemiológica, promoción de la salud, protección contra riesgos sanitarios y atención médica.

En Coatzacoalcos, el arranque reunió a un contingente de 710 personas, de las cuales 360 son personal de salud, apoyados con 34 vehículos para recorrer colonias, comunidades y escuelas; también se sumaron cuatro planteles de nivel básico con la participación de 350 alumnos del programa Escuelas Libres de Criaderos.

El secretario de Salud, Valentín Herrera Alarcón, subrayó que la prevención es una tarea compartida entre gobierno y sociedad, “esta campaña va más allá de la fumigación; es una estrategia integral que incluye innovación tecnológica, como el uso de drones en zonas de difícil acceso, y la organización comunitaria para eliminar criaderos”.

Por su parte, el alcalde Amado Cruz Malpica destacó que el municipio ha intensificado la recolección de cacharros y llantas, “solo este año se han retirado más de 350 toneladas de cacharros y 350 mil unidades de llantas”.

La Campaña Estatal de Lucha contra el Dengue se desarrollará de manera simultánea en los 212 municipios del estado, con el apoyo de centros de salud, escuelas y autoridades locales, para proteger la salud de la población veracruzana.