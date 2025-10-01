En Veracruz se busca que haya “cero dengue” con campaña contra el mosquito transmisor

octubre 1, 2025

Yhadira Paredes/Coatzacoalcos, Ver.- El combate al dengue es una responsabilidad de todos, sociedad y gobierno, advirtió la gobernadora Rocío Nahle García, quien dijo que se han identificado puntos rojos en la entidad que deben atenderse de forma inmediata.

Entrevistada posterior al evento de arranque de la campaña de lucha contra el mosco transmisor del dengue, desde el sur del estado, la mandataria señaló que Coatzacoalcos, Veracruz, Los Tuxtlas son las zonas donde se debe combatir.

“Estamos haciendo lo que nos corresponde y es parte de la política pública de salud. Esto es de todos, es hasta de educación, que bueno que están apoyándonos los jóvenes, los estudiantes porque es parte de la educación que tenemos en casa, en nuestra comunidad y sociedad”.

Nahle García afirmó que se busca que casas, escuelas, edificios públicos deben estar libres de criaderos de mosquitos aedes aegyptis.

En su mensaje ante autoridades municipales y estatales, la Gobernadora destacó que está campaña de combate al dengue como parte de las políticas de sanidad pública.

“Tenemos un maravilloso estado, pero diverso, donde este insecto se reproduce y tiene una afectación en la vida saludable. El contingente consta de Vectores, promotores de salud, protección contra riesgos sanitarios, vigilancia epidemiológica, atención médica y se suma las camionetas de la salud que nos ha estado apoyando para llevar medicamentos a los 212 municipios”.

Se realizarán trabajos de prevención en las escuelas para que estén libres de criaderos, por lo que solicitó la cooperación de todos para evitar focos de contaminación.

“El objetivo es que sea cero dengue en el estado, terminar con esta infección y para ellos vamos a contar con personal de 710 personas, 50 vehículos en todo el sector de Coatzacoalcos y tenemos personal de salud, escuelas participantes y alumnos”, finalizó.