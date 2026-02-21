OPLE descontará 4.1 millones de pesos en prerrogativas a Morena en Veracruz

febrero 21, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) aprobó la ejecución de sanciones impuestas al partido Morena, derivadas de irregularidades detectadas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2024-2025.

Las sanciones fueron determinadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante la resolución INE/CG344/2025 y posteriormente confirmadas por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que quedaron firmes.

El partido fue omiso de reportar gastos en propaganda, incluso en la entrega de cemento en las precampañas. El monto total de la multa asciende a 4 millones 129 mil 528 pesos con 76 centavos, cantidad que será descontada del financiamiento público ordinario que recibe Morena en Veracruz durante el ejercicio 2026.

¿Cuáles fueron las faltas?

De acuerdo con el informe del INE, Morena omitió comprobar los gastos realizados por concepto de diversa propaganda, por un monto de 35 mil 747 pesos.

Además, Morena presentó 76 informes de precampaña de manera física, así como adjuntos en la contabilidad de la concentradora, sin embargo, fue omiso en respetar los mecanismos establecidos para su presentación. La sanción fue por 2 millones 636 mil pesos.

Otra falta que se detectó fue que el partido en el poder omitió reportar gastos realizados por concepto de propaganda en la vía pública por un monto de 244 mil 125 pesos; y omitió reportar gastos realizados por concepto de propaganda detectada en monitoreos de internet por un monto de 759 mil 502 pesos. La multa fue de un millón 139 mil pesos.

Finalmente, en la fiscalización se detectó que Morena omitió reportar gastos por concepto de entrega de cemento, tinacos cisterna, tanques de gas, láminas de zinc y medicamentos que adicionalmente no se vinculan con la precampaña por un importe de 158 mil 843 pesos. El monto de la sanción fue de 317 mil 687 pesos. En total suman poco más de 4 millones de pesos.

Así será el calendario de descuentos

De acuerdo con el calendario aprobado, los descuentos se aplicarán de la siguiente manera:

Marzo 2026: 1,960,501.75 pesos

Abril 2026: 1,960,501.75 pesos

Mayo 2026: 208,525.26 pesos

El financiamiento mensual que recibe Morena para actividades ordinarias en 2026 es de 7 millones 842 mil 7 pesos, por lo que el descuento mensual no podrá exceder los límites establecidos en la normativa electoral, que fijan un tope del 25% por reducción de ministración derivada de una misma resolución y hasta el 50% en caso de acumulación de sanciones.

El OPLE precisó que los recursos obtenidos por concepto de estas sanciones deberán destinarse al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET), en cumplimiento de la legislación vigente que establece que las multas en procesos locales se canalicen a organismos estatales de ciencia y tecnología.

Con esta determinación, la autoridad electoral local formaliza la ejecución del cobro, el cual iniciará a partir de marzo de 2026, al haberse confirmado la firmeza de la resolución en febrero del presente año