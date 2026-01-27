Venta de petróleo a Cuba depende solo de Pemex: Sheinbaum

enero 27, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que cualquier decisión relacionada con el envío de petróleo de Pemex a Cuba responde exclusivamente a criterios de soberanía nacional y contractual, luego de que la agencia Bloomberg reportara que la empresa habría suspendido planes para enviar un cargamento de crudo a la isla.

Durante su conferencia, la mandataria subrayó que Pemex actúa de manera autónoma en la definición de sus operaciones y contratos, y reiteró que la relación energética y humanitaria de México con Cuba no es un tema reciente ni obedece a presiones externas.

“Es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. La decisión de México de vender o incluso donar petróleo a Cuba por razones humanitarias tiene que ver con una política que se ha mantenido desde hace muchos años”, sostuvo.

Sheinbaum recordó que Cuba enfrenta desde hace décadas un bloqueo económico que ha generado problemas recurrentes de desabasto, por lo que México históricamente ha mantenido una postura solidaria con el pueblo cubano.

En ese sentido, explicó que los tiempos, volúmenes y mecanismos de envío de petróleo dependen tanto de las condiciones contractuales como de decisiones humanitarias que se evalúan caso por caso.

“Ha habido momentos en los que se envía y momentos en los que no. Así ha ocurrido antes y así ocurre ahora”, señaló al ser cuestionada sobre si el reporte implicaba una suspensión definitiva.

Ante la pregunta directa de si existió alguna consideración política detrás de la eventual suspensión del envío, la presidenta lo descartó y enfatizó que se trata de ajustes normales dentro de la relación contractual entre Pemex y Cuba.

Asimismo, al ser interrogada sobre si la soberanía de Pemex incluye mantener acuerdos energéticos con la isla aun cuando estos puedan incomodar a Washington, Sheinbaum defendió la política exterior mexicana basada en la Doctrina Estrada y en el principio histórico de no intervención.

Recordó que México fue el único país que, en su momento, votó en contra del bloqueo a Cuba y que desde entonces ha mantenido una relación constante con la isla, independientemente del signo político de los gobiernos en turno.

“La relación de México con Cuba es con los pueblos, más allá de las posturas sobre los gobiernos. Esa es una característica fundamental de nuestra política exterior y la han mantenido todos los presidentes desde que se instauró la Doctrina Estrada”, subrayó.

Sheinbaum añadió que México, si ambas partes lo consideran pertinente, podría fungir como un canal de diálogo entre Cuba y Estados Unidos, aunque dejó claro que cualquier decisión en ese sentido corresponde exclusivamente a dichos gobiernos.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si los envíos de petróleo se reanudarán en el futuro, la presidenta se limitó a señalar que, en su caso, cualquier determinación será informada oportunamente.