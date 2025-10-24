Vecinos reportan socavón en Coatepec

octubre 24, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Un nuevo y peligroso socavón se ha formado en la calle Hernández Hernández, casi en su intersección con Covarrubias, en el corazón del Pueblo Mágico de Coatepec. El fenómeno, que comenzó como un pequeño desnivel, se agravó repentinamente, dejando expuesto un hueco subterráneo que pone en riesgo la circulación vehicular y peatonal.

El problema fue reportado por residentes de la zona. Un ciudadano que transitaba por el lugar y se percató del riesgo.

“Me asomé con algunos vecinos de la zona, por la tiendita, y me comentaron que por dentro se ve deslavado, que no hay tierra. Si pasa un coche, puede colapsar. Lo que hicieron fue poner cinta y todo, pero ojalá haga algo el municipio”.

El socavón se localiza en una sección de la calle que es una vía crucial de ascenso, lo que aumenta el riesgo de que vehículos pesados o camiones provoquen el colapso total de la carpeta asfáltica.

La afectación vial es significativa, ya que la calle Hernández Hernández funciona como un punto de conexión clave para varias colonias y vías alternas.

Las zonas impactadas directamente incluyen a residentes de: Los Carriles, Javier Mina, La Zapata y parte del centro de Coatepec.

Además, el socavón representa una amenaza para la ruta alterna turística utilizada cuando el centro de Coatepec es cerrado por eventos (como la instalación de templetes o escenarios), obligando a los visitantes que vienen desde Xalapa u otras zonas a utilizar esa vialidad para incorporarse.

El problema se agrava durante la noche. Los vecinos señalaron que la falla en la luminaria en ese tramo de la calle convierte al socavón en una trampa invisible.