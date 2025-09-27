Vecinos de la avenida Villahermosa piden tapar hoyanco de la vía

septiembre 27, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Vecinos de la avenida Villahermosa de la colonia Progreso evidenciar un enorme hoyo en la avenida que no ha sido reparado.

Dijeron que esto representa un riesgo para la población sobre todo en temporada de lluvia.

«Se ha estado botando el asfalto y se hacen los hoyos, ahorita en temporada de lluvia es cuando más grande se hace el hoyo».

Señaló que en ocasiones no se alcanza a ver y que quienes peligran más son los automovilistas.

«Algunos ya conocen la calle pero otras personas que pasan por aquí que son nuevos, no creo que el gobierno les responda por sus suspensiones».