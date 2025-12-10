Vamos a hacer una transición de gobierno ordenada: Sosimo López

diciembre 10, 2025

El presidente municipal electo de Soteapan, Sosimo López Ramírez, anunció que este miércoles dará inicio formal el proceso de entrega-recepción de la administración municipal. En entrevista para el medio En Contacto, el próximo servidor público detalló que, como preparación, su equipo de trabajo recibió una capacitación especializada desde este martes.

López Ramírez enfatizó la importancia de una transición ordenada y transparente para garantizar la continuidad de los servicios públicos. Asimismo, señaló que se encuentra trabajando en la elaboración de un plan de desarrollo municipal diseñado específicamente para atender las necesidades de la comunidad.