Se hará una inversión de más de 400 millones de pesos en medicamentos: Héctor Ramírez Barba

enero 14, 2026

Redacción/Xalapa. Esta mañana, en entrevista, el diputado federal, Héctor Ramírez Barba, comentó que la compra de medicamentos para este 2026 será de más de 400 millones de pesos, cantidad con la cual se busca solventar el problema de desabasto de medicamentos.

Esta compra busca cubrir todo tipo de medicamentos, es decir, la compra de insumos para el tratamiento de cáncer, VIH y otras enfermedades que necesitan una atención continua.