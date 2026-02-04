La salud electrónica es un gran adelanto en beneficio de los ciudadanos: Ector Ramírez Barba

febrero 4, 2026

Redacción/Xalapa. Esta mañana, en entrevista para EnContacto, el diputado Ector Jaime Ramírez Barba, habló en entrevista de la importancia de la reforma que reconoce la salud digital y la posibilidad de acceder a servicios médicos a distancias, con recetas electrónicas y teleconsulta.

