Atenderemos los temas urgentes de seguridad, vialidad y agua en Tlalnelhuayocan: Arianna Ángeles Aguirre

febrero 4, 2026

Redacción/Xalapa. Durante la entrevista que se llevó a cabo esta mañana para EnContacto, la alcaldesa de San Andrés Tlalnelhuayocan, Arianna Ángeles Aguirre, comentó que ya que la ciudadanía el ha dado la confianza del voto por segunda vez, ella se propone brindar una administración de cara al pueblo, por lo que ha habido reuniones con todos los sectores ciudadanos para el desarrollo de proyectos en beneficio del municipio.

