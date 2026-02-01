Un hecho que Servicio Ulúa se queda en manos del gobierno del estado

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García insistió este fin de semana en que el Servicio Ulúa se queda en manos de la administración estatal, con las mismas rutas que se tenían y trabajando en paralelo con los concesionarios.

Entrevistada, la mandataria explicó que el Servicio Ulúa se convierte en una empresa del Estado, luego del amago de concesionarios de paro y aumento de tarifas de manera unilateral.

“Va a seguir igual, como estaban trabajando, en las mismas rutas, con el mismo cobro y con los choferes que se están reclutando, más los que decidieron quedarse”.

Y es que, dijo, muchos de los conductores del Servicio Ulúa, decidieron quedarse en la nueva empresa del estado y se abrió una convocatoria, a la que acudieron 70 aspirantes.

“Es parte de todo, cuando sale algo nuevo, cuando se organiza es trabajo y hay que hacerlo”, dijo la mandataria de Veracruz.

Asimismo, dejó en claro que el aumento a la tarifa de transporte público en su modalidad de servicio urbano solo fue autorizada para la ciudad de Xalapa.

La ciudadanía, dijo finalmente, ha respondido a esta intervención de las autoridades estatales, pues se hizo con justicia social, laboral y en diálogo con los concesionarios.