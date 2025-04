Tras Semana Santa, senadores retomarán promoción de elección judicial, anuncia Noroña

abril 10, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Los senadores tomarán un descanso de 11 días por la Semana Santa, y a su regreso se enfocarán en la promoción de la elección de jueces, magistrados y ministros del 1° de junio próximo.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, declaró que, aunque no se trata de vacaciones, estos días son también una oportunidad de reflexión.

Adelantó que una vez concluida la Semana Mayor se reactivará la difusión de esta jornada histórica, la cual se realizará por primera vez mediante voto popular.

“Difusión no haremos [en estos días], la gente está en otra lógica la siguiente semana. Yo creo que después de Semana Santa salen los spots”, comentó Fernández Noroña en entrevista.

“Entonces, si los subiremos a la brevedad los anuncios que como ustedes saben no debe llevar el logo, no debe llevar colores, es simplemente la promoción de la jornada del 1 de junio”, apuntó.

El senador informó que la campaña de difusión utilizará todas las plataformas oficiales del Senado, incluyendo tiempos oficiales en medios.

Aclaró que no se incluirán imágenes de legisladores ni símbolos partidistas, manteniendo un enfoque completamente neutral para incentivar la participación ciudadana.

“Los spots no son una promoción de personas. Es la promoción del 1 de junio, llamando a participar. No necesito salir yo, o Adán Augusto; van a decir que estamos induciendo y no, no es idea de promoción personal de nadie”, enfatizó.

Explicó que, aunque la difusión estaba lista, fue suspendida temporalmente debido a una resolución del INE.

No obstante, tras la autorización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los senadores retomarán la promoción mediante volantes, lonas, cartulinas y otros recursos gráficos.

Fernández Noroña también señaló que los legisladores pueden tener encuentros privados con candidatos, siempre y cuando no haya promoción directa de sus aspiraciones.

“Lo que no se debe hacer es promover la participación a favor o en contra de alguna persona que aspire”, aclaró.

En cuanto a la calidad de los materiales publicitarios, dijo que “cada quien tiene su opinión y su criterio”, y no descartó que haya críticas al contenido.

“Tiene una parte creativa y, como toda forma de arte, tiene su sensibilidad”, concluyó.