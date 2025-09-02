Tras protesta del nuevo Poder Judicial, Senado se otorga una semana de descanso

septiembre 2, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Después de una jornada que incluyó la toma de protesta a 881 personas juzgadoras, las y los senadores de la República se tomaron una semana de descanso.

La agenda legislativa del lunes y la madrugada del martes concentró dos sesiones ordinarias y una sesión solemne, la primera marcada por el nombramiento de un integrante del Órgano de Administración Judicial y la segunda por la aprobación del presupuesto de la Cámara Alta para 2026.

La primera sesión ordinaria inició a las 21:00 horas del lunes, en la que el pleno aprobó el nombramiento de Surit Berenice Romero Domínguez como integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial.

Posteriormente se decretó un receso para dar paso a la sesión solemne en la que rindieron protesta 881 personas juzgadoras, entre ministros, magistrados y jueces, acto que se prolongó hasta la 01:35 horas de este martes.

Cinco minutos después, a la 01:40 horas, dio inicio la segunda sesión ordinaria, cuyo tema principal fue la aprobación, en votación económica, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Cámara de Senadores para el Ejercicio Fiscal 2026, documento que fue remitido al Ejecutivo Federal para su integración en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

Esta sesión concluyó en apenas seis minutos, marcando así el cierre de una intensa jornada parlamentaria.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, citó a sesión ordinaria el martes 9 de septiembre próximo.