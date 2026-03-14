Tras cateos en corralones ligados a “Pepín” Ruiz, Esteban Bautista remite caso a fiscalías

marzo 14, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, afirmó que corresponderá a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) o a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre los operativos implementados en corralones del puerto de Veracruz vinculados con su compañero legislador, José Ruiz Carmona.

En breve entrevista, el coordinador del grupo legislativo de Morena señaló que desconoce qué motivó la revisión de las propiedades relacionadas con el diputado, a quien dijo saludar de manera habitual en el Congreso.

En febrero se dio a conocer que inmuebles ubicados en el puerto de Veracruz y vinculados al legislador fueron cateados en más de una ocasión por policías ministeriales.

“Mire, esos temas los lleva directamente la fiscalía. Si han estado ahí periciales es porque existe una carpeta, pero es la fiscalía quien lleva”, respondió el legislador al ser cuestionado sobre el caso.

El morenista reiteró que desconoce las causas de los cateos y descartó que esta situación pueda derivar, por ahora, en un proceso de expulsión contra su compañero de partido.

“Yo no he platicado con Pepín; lo saludo como a todos los diputados, pero no me ha externado nada”, insistió.

Ruiz Carmona, conocido como Pepín Ruiz, fue militante del PRI y se desempeñó como director del extinto Sistema de Saneamiento de Agua de Veracruz. En la elección de 2024 se incorporó a las filas de Morena, partido que lo postuló como candidato a diputado local.

En 2025 participó en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a la alcaldía de Veracruz; sin embargo, el partido postuló a la actual alcaldesa, Rosa María Hernández Espejo.