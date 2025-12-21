Registra Congreso productivo periodo legislativo, por el bien de Veracruz

diciembre 21, 2025

• El diputado Esteban Bautista destacó la voluntad y apertura al diálogo de las seis fuerzas políticas que dio como resultado que la mayoría de decretos fueran aprobados por unanimidad.

Xalapa, Ver., 21 de diciembre de 2025.- Las diputadas y los diputados de la LXVII Legislatura refrendan su compromiso de legislar por el bienestar de las y los veracruzanos, expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Esteban Bautista Hernández al presentar un informe sobre los logros del Primer Periodo Ordinario, correspondiente al Segundo Año de Labores, que comprendió del 1 de septiembre al 15 de diciembre de este año, el cual calificó de productivo y centrado en atender las necesidades más apremitantes de la ciudadanía.

En su mensaje, el legislador destacó que en este lapso fueron aprobados 22 decretos, resultado de iniciativas presentadas por las diputadas y los diputados del Congreso, así como de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

De esos decretos, el diputado destacó, la armonización del tipo penal de extorsión, el fortalecimiento de las atribuciones de la Secretaría de Cultura del estado (SecVer), para ampliar las atribuciones de la Contraloría de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp) y que el Congreso cuente con facultades para aprobar los Planes Municipales de Desarrollo y los Programas de Desarrollo Metropolitano Municipal,

En relación con los temas aprobados, el legislador Esteban Bautista recordó las reformas y sus autorías; tales como nueva Ley de Seguridad Pública, de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; la actualización del Código Penal contra la impunidad por encubrimiento, de la diputada Naomi Edith Gómez Santos; la modernización del procedimiento para elección de titular de la Fiscalía General del Estado, de los diputados Diego Castañeda Aburto y Ramón Díaz Ávila y de la diputada Elizabeth Morales García.

También, la obligación de los Ayuntamientos para instalar Casas de Día para beneficio de adultos mayores y la promoción de actividades artesanales, de la legisladora Miriam García Guzmán; la incorporacion en la Constitución de la protección a los animales, del PVEM; que los mandos de seguridad municipales cuenten con certificaciones, del legislador Adrián Ávila Estrada; y las nuevas disposiciones y plazos en los procesos de entrega-recepcion municipales, de la diputada Ana Rosa Valdés Salazar y del diputado Rafael Gustavo Fararoni Magaña.

El coordinador del Grupo Legislativo de Morena dijo que, además, las diputadas y los diputados aprobaron la Cuenta Pública 2024, un nuevo mecanismo para atender los desastres naturales, el código hacendario para el municipio de Cuitláhuac, las Leyes de Ingresos de los Municipios del estado, así como la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 el cual contempla un monto de 177 mil 408 millones 439 mil 386 pesos, “cifra histórica que servirá para atender las necesidades de las y los veracruzanos”.

De igual forma, enfatizó que, ante la renuncia de quien ocupaba el cargo, se realizó el nombramiento, a propuesta de la gobernadora Rocío Nahle, de la ciudadana Lisbeth Aurelia Jimenez Aguirre como nueva Fiscal General del Estado, lo cual fue el resultado de la reforma constitucional aprobada por el Congreso y que establece un nuevo procedimiento para la designación de quien ocupe la titularidad del organismo autónomo.

Informó que en las 17 sesiones ordinarias se dio trámite a los 208 asuntos de correspondencia y que en este periodo las diversas fuerzas políticas presentaron un total de 98 iniciativas; de las cuales el Grupo Legislativo de Morena encabeza con 33; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 14; Partido Acción Nacional (PAN), 10; Mixto Veracruz nos Une (VNU), 10; Partido del Trabajo (PT), 13; Movimiento Ciudadano (MC), 11; Gobernadora, 5, así como 2 de municipios.

Las temáticas estuvieron centradas en procuración de justicia, igualdad de género, gobernabilidad municipal, protección civil, educación, combate a la discriminación y a la violencia contra las mujeres, simplificación de trámites, salud, atención a adultos mayores, impulso al turismo, bienestar y protección animal, seguridad pública, pensión familiar y deporte, entre otros.

Comparecencias ágiles.

En relación con las comparecencias, el legislador destacó la modificación al Artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y que aplicó para la Glosa del primer informe de gobierno, toda vez que significó un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas enfocado en la naturaleza de cada tema, que permitió la intervención de las seis fuerzas políticas y equilibró los contrapesos.

Realizó un ejercicio de comparación 2024-2025 y ejemplificó que mientras en 2024 fue un total de 51 horas con 16 minutos y 154 intervenciones de diputadas y diputados, para 2025 correspondió a 31 horas con 21 minutos y 237 participaciones de las legisladoras y los legisladores, “con este nuevo formato participaron las seis fuerzas politicas en igualdad de condiciones”.

Solidaridad con damnificados del norte; donan diputados un mes de salario

Tras la contingencia del pasado mes de octubre, registrada en municipios del norte de la entidad y que dejó diversas afectaciones, en unidad y solidaridad, diputadas y diputados de la LXVII Legislatura donaron lo correspondiente a un mes de salario para la compra de insumos para las familias y personas que estuvieron en situación de emergencia y que demandaban la atención de sus autoridades.

Turno a Anteproyectos y nombramientos.

Por último, mencionó sobre el desahogo de 26 pronunciamientos y el turno a la Jucopo de 48 Anteproyectos con Punto de Acuerdo; de los cuales 27 son autoría del Grupo Legislativo de Morena, 2 del PVEM, 3 del PAN, 7 de VNU, 4 del PT y 5 de MC.

Mencionó la protesta ante el Pleno de las personas juzgadoras que resultaron ganadoras de la elección judicial de este año, así como los nombramientos de las ciudadanas Tomasa Alemán Rogel, en la Contraloría Interna del Congreso; de Minerva Regina Pérez López, como encargada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) y de Namiko Matzumoto Benítez, como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Para finalizar, el legislador Esteban Bautista Hernández reconoció la voluntad de las y los integrantes de las seis fuerzas políticas, toda vez que su apertura al diálogo dio como resultado que la mayoría de decretos de este periodo fueron aprobados por unanimidad. Además, destacó la acertada conducción de las sesiones por parte de la Mesa Directiva, integrada por las diputadas Naomi Edith Gómez Santos y Estefanía Bastida Cuevas y por el legislador Alejandro Porras Marín, presidenta, vicepresidenta y secretario, respectivamente.