Asiste diputado Esteban Bautista a informe de labores en Boca del Río

diciembre 4, 2025

Xalapa, Ver., 04 de diciembre de 2025.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura del estado de Veracruz, diputado Esteban Bautista Hernández, acudió al cuarto informe de labores del presidente municipal de Boca del Río, Juan Manuel de Unanue Abascal, quien dio cuenta a la ciudadanía sobre las principales acciones realizadas en esta demarcación durante la presente anualidad.

El legislador Bautista Hernández dijo que los informes de labores son la mejor ruta para que los gobernantes rindan cuentas al pueblo sobre las políticas públicas implementadas con el presupuesto; asimismo, reconoció la colaboración institucional de la administración municipal de Boca del Río con el Poder Legislativo estatal.