Tras ataque a “narcolancha”, Johnson acude a la SRE

octubre 28, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La tarde de este martes, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, acudió a la Secretaría de Relaciones Exteriores para sostener una reunión con el canciller Juan Ramón de la Fuente. El encuentro tuvo como objetivo abordar el caso del ataque a cuatro presuntas “narco lanchas” por parte de fuerzas estadounidenses en aguas internacionales, hecho que dejó 14 personas muertas y un sobreviviente.

La cita diplomática se llevó a cabo luego de que, por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunciara que convocaría al embajador Johnson —quien en el pasado colaboró con la Agencia Central de Inteligencia (CIA)— para dialogar sobre la incursión militar de Estados Unidos. Este incidente marca la primera ocasión en la que el gobierno de Sheinbaum llama formalmente al representante de Washington para tratar un asunto de este tipo.

Horas antes de la reunión, la mandataria mexicana informó que la Secretaría de Marina realiza un operativo para localizar al sobreviviente de una de las embarcaciones atacadas. “Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La presidenta explicó que la operación se desarrolla en el marco de los tratados internacionales vigentes y por motivos humanitarios, tras la agresión ocurrida en el Pacífico Oriental. Según informó Pete Hegseth, secretario de la Defensa estadounidense, los ataques se efectuaron contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas.

Por la tarde, la Secretaría de Marina (Semar) confirmó en su cuenta oficial de X (@SEMAR_mx) que el operativo de búsqueda se lleva a cabo a petición de la Guardia Costera de Estados Unidos, en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS). “La Armada de México atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a 400 millas al suroeste de Acapulco con el objeto de salvaguardar la vida humana en el mar”, detalló la dependencia.

Ante la gravedad de los hechos, Sheinbaum Pardo expresó su rechazo a este tipo de acciones militares extranjeras y solicitó a las secretarías de Marina y Relaciones Exteriores instalar una mesa conjunta para analizar el caso. “Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan. Entonces pedí que, en el marco del acuerdo de seguridad con Estados Unidos, se llame al embajador y se revise esta situación”, enfatizó.

De acuerdo con la información publicada por el propio Hegseth en su cuenta de X, los ataques fueron realizados el lunes por el “Departamento de Guerra” de su país contra cuatro embarcaciones presuntamente operadas por 15 “narco terroristas”. En la acción murieron 14 personas y una más sobrevivió. “Respecto al sobreviviente, el USSOUTHCOM inició inmediatamente los protocolos estándar de búsqueda y rescate (SAR); las autoridades mexicanas aceptaron el caso y asumieron la coordinación del rescate”, precisó el funcionario estadounidense.