Mexicanos pro Palestina detenidos por Israel se dirigen a prisión de Ketziot y a Chipre

octubre 2, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud, con destino a Gaza para llevar ayuda humanitaria, arribaron al puerto de Ashdod.

Desde ahí, serán transferidos, junto con el resto de los participantes de la Flotilla, al centro de detención de Ketziot.

Por su parte, la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal se dirige hacia Chipre.

Funcionarios de la embajada de México en Israel se presentaron en el puerto de Ashdod para verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete la seguridad e integridad de los connacionales, conforme al derecho internacional aplicable.

Hasta ahora, la SRE ha enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí y ha sostenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con el fin de garantizar la integridad física de las personas mexicanas, conocer las razones o circunstancias que se les imputan y brindar la asistencia consular necesaria para su pronta repatriación.

Desde el zarpe de la Flotilla, la Cancillería ha mantenido contacto permanente con los participantes y con sus familiares.

La SRE reiteró que continuará dando seguimiento puntual a este lamentable suceso, velando por los derechos de los connacionales detenidos y utilizando todos los medios legales y diplomáticos disponibles para asegurar su regreso a México.

Además, subrayó que la asistencia humanitaria no constituye delito alguno, sino que es una obligación de todas las partes en conflictos armados y una expresión de la solidaridad de la comunidad internacional.