Sin incidentes, terminan festejos patrios en EU, reporta la SRE

septiembre 16, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las celebraciones por la Independencia de México realizadas en distintas ciudades de Estados Unidos transcurrieron en orden y sin incidentes relevantes. De acuerdo con la dependencia, los eventos se desarrollaron con una alta participación de la comunidad mexicana, fortaleciendo los lazos culturales fuera del país.

La Cancillería detalló que las representaciones de México en territorio estadounidense desplegaron una estrategia de protección preventiva, con el objetivo de reforzar el conocimiento y ejercicio de los derechos y obligaciones de los connacionales.

Entre las acciones implementadas, el personal consular emitió recomendaciones puntuales y difundió mensajes preventivos. Además, realizaron labores de acercamiento con la comunidad mexicana para destacar la importancia de respetar las leyes locales y conocer los procedimientos en caso de enfrentar una detención.

La SRE precisó que se tuvo registro de 236 celebraciones relacionadas con las fiestas patrias en distintas ciudades de Estados Unidos, lo que demuestra el alcance y la relevancia de las conmemoraciones entre la diáspora mexicana.

La red consular mexicana se mantuvo en estado de alerta y activa durante los festejos, lista para brindar asistencia y protección consular en caso de ser necesario. No obstante, la dependencia aclaró que no se presentaron eventualidades que pusieran en riesgo a la comunidad.

Finalmente, la Cancillería destacó que estos resultados reflejan el compromiso de las autoridades mexicanas por garantizar la seguridad y bienestar de los connacionales en el extranjero, al tiempo que se preservan las tradiciones y el orgullo nacional más allá de las fronteras.