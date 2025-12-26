Aumenta SRE 6 % más su presupuesto a asistencia y servicios consulares para 2026

diciembre 26, 2025

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ejercerá en 2026 un presupuesto de 9 mil 294 millones de pesos, de acuerdo con el calendario autorizado y publicado en el Diario Oficial de la Federación. El monto se mantiene prácticamente sin variación frente al ejercicio de 2025. Sin embargo, el componente enfocado en asistencia y servicios consulares registrará un incremento cercano al 6 %, lo que refleja un ajuste interno para fortalecer la atención a los extranjeros mexicanos.

Además, el calendario mensual anticipa un arranque con gasto elevado: en enero la dependencia prevé un desembolso de mil 480 millones de pesos, equivalente a alrededor del 16 % del total anual, con el objetivo de garantizar continuidad operativa desde el inicio del ejercicio fiscal.

Los rubros directamente vinculados con la atención a mexicanos en el exterior concentrarán 493 millones de pesos en 2026, por encima de los 465 millones del año previo. Esta bolsa se distribuye entre tres áreas que brindan trámites y apoyo directo.

La Dirección General de Oficinas de Pasaportes contará con 309 millones de pesos, destinados a la expedición de documentos y a la operación de la red nacional de oficinas. Por su parte, la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica manejará 160 millones de pesos, con énfasis en asistencia legal, defensa de derechos y acompañamiento a connacionales en situaciones de vulnerabilidad. Finalmente, la Dirección General de Servicios Consulares dispondrá de 24 millones de pesos para la operación de trámites y servicios complementarios.

Este ajuste presupuestal busca responder a una demanda sostenida de servicios y a un entorno internacional que exige mayor capacidad de respuesta consular.

Dentro de la estructura de la SRE, la Subsecretaría para América del Norte concentrará una de las mayores asignaciones, con mil 388 millones de pesos, la cifra más alta entre las subsecretarías. El monto refleja la relevancia estratégica de la región y la intensidad de la agenda bilateral.

En paralelo, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores operará con mil 297 millones de pesos, mientras que la Dirección General para Europa contará con mil 267 millones de pesos. La Subsecretaría para América Latina y el Caribe dispondrá de 503 millones de pesos, una asignación menor en comparación con Norteamérica, pero suficiente para sostener la actividad regional.

Las áreas de diplomacia pública y prospectiva registrarán presupuestos más acotados. Por ejemplo, la Dirección Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia Pública recibirá 5 millones de pesos, en línea con funciones específicas de coordinación y planeación.

En conjunto, el presupuesto de 2026 muestra estabilidad global y un enfoque selectivo: mantener el gasto total y reforzar la atención consular, con prioridad en regiones y funciones clave para la política exterior y la protección de los mexicanos fuera del país.