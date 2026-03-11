SRE otorga primeras visas a la Selección de Irak para el repechaje mundialista

marzo 10, 2026

El drama que envuelve a la Selección de Irak parece haber encontrado un respiro diplomático. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que los primeros integrantes del conjunto asiático ya lograron tramitar sus visas de ingreso al país, un paso fundamental para que el equipo pueda disputar el repechaje de la Copa del Mundo 2026 a finales de marzo en el Estadio BBVA.

Según el comunicado oficial de la Cancillería, el proceso de documentación comenzó el pasado 8 de marzo en la Embajada de México en Arabia Saudita, donde un grupo de jugadores fue atendido con éxito. Asimismo, se tiene previsto que otros miembros de la delegación realicen el trámite este miércoles en la sede diplomática de Qatar. Este movimiento responde a la urgencia de la federación iraquí, que se encontraba en una encrucijada logística debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

El espacio aéreo: el gran obstáculo

A pesar de contar con los documentos de viaje, el problema mayor persiste: el espacio aéreo de Irak permanece cerrado y se estima que así seguirá al menos hasta el 1 de abril. Ante esta situación, el director técnico de la selección, Graham Arnold, lanzó un llamado desesperado a la FIFA para que el partido del 31 de marzo sea pospuesto.

“Por favor, ayúdenos con este partido, estamos teniendo dificultades para sacar a nuestros jugadores del país”, declaró Arnold. La propuesta iraquí sugiere que el duelo decisivo contra el ganador de la llave entre Bolivia y Surinam se mueva hasta una semana antes de la inauguración del Mundial (11 de junio), permitiendo que las tensiones políticas en la región se estabilicen y el equipo pueda prepararse adecuadamente.

Monterrey mantiene el ritmo

Mientras en Bagdad reina la incertidumbre, en Monterrey no se detienen los preparativos. Alejandro Hutt, Host City Manager de la ciudad, señaló que continúan esperando la definición de las fechas de llegada de las selecciones y adelantó que se espera una visita clave de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para supervisar los avances en Nuevo León.

Por ahora, la SRE mantiene comunicación abierta con la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol para agilizar cualquier solicitud pendiente. El reloj avanza y la incógnita sobre si Irak podrá aterrizar a tiempo en Monterrey sigue en el aire.