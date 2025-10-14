Trump anuncia seis muertes tras hundir “narcolancha” en El Caribe

octubre 14, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró el ataque de otro navío venezolano en aguas internacionales, asegurando que este estaría vinculado con organizaciones narcotraficantes que ya han sido catalogadas como terroristas, aunque no declaró cuáles.

“Esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un barco afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos frente a la costa de Venezuela, escribió.

Este martes 14 de enero, el mandatario estadounidense realizó una publicación en su red social Social Truth, donde informó sobre el ataque con una embarcación venezolana, la cual transportaba a seis personas que el político estadounidense calificó como “narcoterroristas”.

“(Fuentes de) inteligencia confirmaron que el barco traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD”, confirmó el presidente de la Unión Americana.

Esta ya es la sexta ocasión que Washington ordena un ataque contra embarcaciones en la región, justificándolo con que es parte de su estrategia para el combate en contra del narcotráfico y los Cárteles de la droga en Latinoamérica y el Caribe, lo cuales ya han sido designados como terroristas.