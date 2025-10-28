Sheinbaum anuncia sobreviviente tras ataque a narcolancha cerca de aguas mexicanas

octubre 28, 2025

Deja a SEMAR la encomienda de dar más detalles durante el día

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes sobre un incidente ocurrido en aguas internacionales, donde una embarcación presuntamente transportaba droga y fue objeto de un ataque.

La mandataria detalló que, tras el suceso, se registró al menos un sobreviviente, quien fue rescatado por la Secretaría de Marina por motivos humanitarios, en estricto apego a los tratados internacionales.

“Hoy nos lo informó el secretario de Marina. Se trató de un ataque que tuvo lugar en aguas internacionales, y parece que quedó un sobreviviente. La Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, explicó Sheinbaum durante su conferencia de prensa.

La presidenta señaló que instruyó al secretario de Marina y al secretario de Relaciones Exteriores para que este tipo de incidentes se analicen en una mesa conjunta, a fin de garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales y evitar que este tipo de ataques se reproduzcan.

“Pedí que, en el marco del acuerdo de seguridad con Estados Unidos, se llame al embajador para revisar esta situación en particular”, agregó.

Sheinbaum aclaró que la información completa sobre el caso, incluyendo detalles sobre los sobrevivientes, será proporcionada directamente por la Secretaría de Marina.

“Toda la información la podemos dar a través de Secretaría de Marina. Fue en aguas internacionales y estamos actuando conforme a los tratados y acuerdos internacionales”, enfatizó.

La mandataria insistió en que México mantiene su postura de respeto al derecho internacional y en contra de los ataques que se generan en aguas internacionales, reafirmando la coordinación con autoridades estadounidenses para atender de manera conjunta estos incidentes.